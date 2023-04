Cérémonie de signature de l'accord entre Nam Dinh et le groupe Quanta. Photo: VNA

Nam Dinh (VNA) - Dans l'après-midi du 21 avril, le Comité populaire de la province de Nam Dinh et le groupe Quanta, grande société de production de matériel informatique de Taïwan (Chine), ont signé un accord pour développer un projet de fabrication d'ordinateurs à grande échelle dans le parc industriel de My Thuan, district de My Loc.



Selon le président du Comité populaire provincial, Pham Dinh Nghi, il s'agit du premier projet du groupe Quanta au Vietnam et du premier projet au parc industriel de My Thuan - le parc industriel prioritaire de Nam Dinh pour le développement de l'industrie de haute technologie.



Pham Dinh Nghi a demandé aux organes compétents de fournir un soutien maximal au groupe Quanta et à la société par actions de construction d'infrastructures Dai Phong - maître d’ouvrage des infrastructures du parc industriel de My Thuan, pour mener à bien les procédures concernant le terrain, l’investissement, la construction et l'environnement...



Le président du Comité populaire provincial de Nam Dinh s'est engagé à créer les conditions les plus favorables aux investisseurs et à les accompagner pour résoudre les difficultés.



Le groupe Quanta souhaite mener dans le parc industriel de My Thuan un projet de production d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau avec un investissement total prévu de 120 millions de dollars, et établir une entreprise pour mettre en œuvre ce projet.-VNA