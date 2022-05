Le vice-président du Comité populaire provincial de Dong Nai , Vo Van Phi, s'exprime lors de la réception. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) – Les groupes néerlandais De Heus et vietnamien Hung Nhon souhaitent renforcer leur coopération, rechercher des opportunités et augmenter les investissements dans l’agriculture dans la province méridionale de Dong Nai.

En recevant des dirigeants de ces deux groupes, le 9 mai, le vice-président du Comité populaire provincial de Dong Nai, Vo Van Phi, a affirmé que sa province prêtait attention à la gestion des épizooties, à la protection de l'environnement et à l’application d'avancées technologiques dans l'élevage.

Il a ensuite adressé ses remerciements à ces deux groupes pour avoir offert des équipements médicaux à sa province en vue de contrôler l’épidémie de COVID-19.

Koen De Heus, co-président et directeur général du groupe De Heus - l’un des plus grands fabricants néerlandais d’aliments pour animaux -, a déclaré que son groupe voulait se coordonner avec les autorités et organes locaux pour développer une stratégie de production agricole high tech.

Le groupe De Heus souhaite coopérer avec des éleveurs, de petites et moyennes entreprises (PME) et certaines grandes entreprises au Vietnam pour un développement durable commun, a-t-il indiqué, avant de déclarer espérer bénéficier d'une coopération des autorités locales et des entreprises.

Dong Nai compte une superficie naturelle totale de près de 600.000 hectares, dont 350.000 hectares de terres arables. Plus de 60% de sa population vivent de la production agricole qui atteint plus de 45.000 milliards de dôngs (1,9 milliard de dollars) par an, représentant 10 % du PIB local. -VNA