Hai Duong (VNA) – L’usine de plastique Dông Hai, relevant du groupe de plastique Binh Thuân (Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company), a été inaugurée dimanche 16 octobre dans la commune de Hung Thinh, district de Binh Giang, province de Hai Duong (Nord).

Lors de la cérémonie d’inaguration de l’usine de plastique Dông Hai, à Hai Duong, le 16 octobre. Photo : VNA

L’usine de recyclage de matières premières produit des palettes et granulés plastiques, dotée de quatre presses et deux chaînes de granulation, d’une capacité respective de 2.250-2.550 tonnes et 16 tonnes par jour.Son inauguration coïncide avec celle de l’usine de moulage par injection de plastique Nam Tân Uyên, qui appartient également au groupe de plastique Binh Thuân, dans la province méridionale de Binh Duong.Le groupe s’est rapproché d’un écosystème circulaire où les activités de production sont associées à l’environnement vert, assurant des activités de recyclage des déchets pour approvisionner la production en matières premières, a déclaré le président de son conseil d’administration, Lê Văn Quang.