Hanoï, 8 août (VNA) – Lors de la réunion périodique du ministère des Affaires étrangères tenue ce jeudi 8 août à Hanoï, la porte-parole Le Thi Thu Hang a répondu à certaines questions des correspondants, dont celle concernant le retrait par la Chine du groupe de navires Haiyang Dizhi 8 de la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam.

Elle a annoncé : «Jeudi après-midi, le groupe de navires chinois Haiyang Dizhi 8 a arrêté ses études géologiques dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Sud-Est du Vietnam, lesquels avaient été définis conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Les organes compétents du Vietnam poursuivent de près la situation.

Ces derniers jours, le Vietnam a maintes fois exprimé ses points de vue et pris des mesures conformes à la CNUDM. Le Vietnam a demandé aux pays de respecter sa souveraineté, ses droits souverains et de juridiction, conformément au droit international.

Le Vietnam a toujours fait preuve de bonne volonté, étant prêt à dialoguer avec les pays concernés dans le but de régler les différends et de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, du développement et de la coopération en Mer Orientale et aussi au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les pays».

En ce qui concerne la question sur les activités d'un porte-avions américain en Mer Orientale, Le Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam avait affirmé à plusieurs reprises le respect de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et du survol dans cette zone maritime, conformément au droit international.



"Maintenir la paix et la stabilité et garantir la liberté de la navigation et du survol en Mer Orientale dans un esprit de respect du droit sont dans l'intérêt commun de la communauté internationale", a-t-elle déclaré. -VNA