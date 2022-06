Le groupe de musique israélien Gute Gute . Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) – Le groupe techno-pop-rock Gute Gute se produira lors d'un concert gratuit sur le thème "The Israel Dream Beat" qui sera organisé le soir du 23 juin sur la place de la Révolution d'août devant le Grand Opéra de Hanoï.

Le quintette israélien mélange la musique moderne avec des influences balkaniques, méditerranéennes, israéliennes et folkloriques. Ils apporteront un ensemble diversifié d'instruments au spectacle, notamment du bouzouki, du saxophone, du keytar et de l'accordéon.

Gute Gute est l'un des principaux groupes de musique en Israël et a participé à de nombreux festivals dans le monde, dont le Festival de Jérusalem Mumbai en Inde, le Festival de musique ACC en République de Corée et le Festival de musique du monde MERAK.

Le groupe interprétera 12 chansons à Hanoï, dont leurs tubes « The Song of the Sun », « Crawlin Out » et « Nana ».

Le concert attirera également la participation d'artistes vietnamiens tels que Bao Tram Idol, le groupe de danse Cannes et l’orchestre Maius Lady.

Après le concert "The Israel Dream Beat", le groupe israélien se produira lors du Festival de Huê 2022 qui se déroulera du 25 au 30 juin dans la province centrale de Thua Thien-Huê. -VNA