La piste du Championnat du monde de Formule 1

Hanoï (VNA) – Après la suspension d’une course du Grand Prix de Formule 1 en Chine à cause du COVID-19, d’autres trajets de ce tournoi en Australie, au Bahrain et au Vietnam font face aux risques d’être prorogés.

Pour l’heure, des équipes participants au Grand Prix de Formule 1 sont présents à Barcelone pour préparer à cette compétition. Pourtant, des possibilités d’organiser du premier trajet de cette compétition du 13 au 15 mars n’est pas encore très sûre. Ainsi, les autres trajets suivants seront ensuite retardés.

Lors de la récente réunion, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung a affirmé que la capitale a préparé suffisamment des conditions pour accueillir le Grand Prix de Formule 1. Pourtant, s’il y aura des évolutions complexes de l’épidémie du COVID-19 en mars, l’organisation de cette compétition sera arrêtée.

Selon le plan initial, le Vietnam Grand Prix de F1 2020 se tiendra à Hanoï du 3 au 5 avril. Il devrait attirer quelque 300.000 visiteurs, dont des fans de F1, des voyageurs nationaux et étrangers et des journalistes internationaux.

La Formule 1 est une discipline de sport automobile considérée comme la catégorie reine de ce sport. Elle a pris au fil des ans une dimension mondiale et est, avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football, l’un des événements sportifs les plus médiatisés.

Le Vietnam sera le troisième pays d’Asie du Sud-Est à accueillir une course de F1 de la Fédération mondiale de l’automobile, après la Malaisie et Singapour. –VNA