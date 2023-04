Le gouverneur général d'Australie, David Hurley, et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le gouverneur général d'Australie, David Hurley, et son épouse ont quitté jeudi matin 6 avril Hô Chi Minh-Ville, terminant avec succès leur visite d’Etat au Vietnam du 3 au 6 avril.



Il s’agit de la première visite d’État d’un dirigeant étranger au Vietnam cette année. Le gouverneur général d’Australie est également le premier dirigeant étranger que le président vietnamien, Vo Van Thuong, accueille depuis sa prise de fonctions en mars dernier. La visite de David Hurley intervient au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Pendant son séjour au Vietnam, le gouverneur général d’Australie, David Hurley, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée ainsi qu’aux héros morts pour la Patrie au mémorial dans la rue Bac Son à Hanoï. Il s’est entretenu avec le président de la République, Vo Van Thuong. Il a en outre rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et a eu des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê.



Il a également rencontré le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, et rendu visite à certains établissements d’enseignement dans la mégapole du Sud.

Le gouverneur général d'Australie, David Hurley, son épouse, et le chef de l’Etat vietnamien, Vo Van Thuong, et son épouse. Photo: VNA



Le chef de l’Etat vietnamien, Vo Van Thuong, et le gouverneur général d'Australie, David Hurley, se sont aussi rendus au Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.



Lors de cette visite, Phan Thi Thanh Tam, épouse du président Vo Van Thuong, et Linda Hurley, épouse du gouverneur général australien David Hurley, ont visité l'Académie nationale de musique du Vietnam à Hanoï.



La visite d'État au Vietnam du gouverneur général australien, David Hurley, et de son épouse, a contribué à renforcer les liens des deux pays à tous les niveaux et à consolider la confiance stratégique entre le Vietnam et l’Australie. Elle a constitué une empreinte marquante de l’année où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. -VNA