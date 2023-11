Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de questions réponses de l’Assemblée nationale dans la matinée du 8 novembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est monté au créneau lors de la séance de questions-réponses de l’Assemblée nationale dans la matinée du 8 novembre, dans le cadre de la 6e session de l’organe législatif.



Le Premier ministre a déclaré qu'en octobre 2023, la situation socio-économique avait poursuivi des tendances positives. Il a annoncé que d’ici la fin de l’année, le gouvernement continuerait à diriger la mise en œuvre des tâches et des solutions drastiques et synchrones pour promouvoir les moteurs de croissance, accélérer le décaissement des investissements publics, assurer la stabilité des prix, notamment ceux des biens essentiels...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh répond aux questions de députés. Photo: VNA



Le gouvernement suivra de près les évolutions de la situation internationale et nationale pour pouvoir répondre de manière rapide, flexible et efficace aux problèmes surgissant, a-t-il ajouté, promettant de faire de son mieux pour atteindre les plus hauts niveaux des objectifs fixés pour 2023, dont une croissance du PIB de plus de 5%.



Concernant la politique salariale, Pham Minh Chinh a déclaré que dans les temps à venir, le gouvernement poursuivrait ses efforts, dont les économies, pour assurer les revenus des travailleurs. En outre, parallèlement à la réforme des salaires dans le secteur public, la réforme des salaires sera menée dans le secteur non étatique.

La députée Pham Thi Hông Yên pose une question. Photo: VNA



Le chef du gouvernement a également répondu aux questions de députés axées sur les transports, la sécurité énergétique, la formation de ressources humaines qualifiées, la santé, le travail... -VNA