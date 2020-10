Hanoi (VNA) – Depuis le 6 octobre, les crues et les inondations, les plus violentes enregistrées dans le pays depuis 70 ans, ont tué 130 personnes, causé la disparition de 18 autres et provoqué d’énormes dégâts matériels dans des régions du Centre.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de sondéplacement dans la province de Quang Binh Photo: VGP



Des milliers d’hectares agricoles sont sous l’eau et plusieurs axes routiers importants sont coupés. Face à cette situation tragique, le gouvernement a immédiatement débloqué des aides urgentes pour soutenir les sinistrés.



En moins d’un mois, trois typhons et deux dépressions tropicales ont provoqué des pluies torrentielles qui ont fait monter le niveau des eaux des seize rivières principales de la région Centre.

L’intervention du gouvernement

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et ses deux adjoints, Truong Hoà Binh et Trinh Dinh Dung, se sont rendus auprès des victimes et ont inspecté les opérations de secours et de distribution de marchandises. Ils ont demandé aux autorités des provinces de Quang Binh, Quang Tri, Hà Tinh, Thua Thiên-Huê et Quang Nam de leur rendre compte de la situation au jour le jour.

Le gouvernement a débloqué 500 milliards de dongs (18,2 millions d’euros) afin de financer les opérations de secours, les aides sociales et les travaux de réfection. 5000 tonnes de riz prélevées sur la réserve nationale ont été distribuées aux cinq provinces sinistrées. Les autorités locales doivent aussi participer financièrement à ces opérations.

Au cours de sa visite dans la province de Quang Binh samedi dernier, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré : «Il est urgent d’aider les habitants à reprendre leurs activités, de réparer les dégâts matériels, et de prévenir d’éventuelles épidémies. Les autorités de chaque province doivent disposer d’abris, de nourriture, d’eau potable et de médicaments et rouvrir les écoles dans les meilleurs délais.»

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc travaille avec les autorités des provinces de Quang Binh, Quang Tri, Hà Tinh, Thua Thiên-Huê et Quang Nam. Photo: VGP

Les autorités des provinces sinistrées ont fait appel à l’armée pour secourir les populations et aider à réhabiliter les habitations endommagées.

Des produits de première nécessité ont été distribués aux victimes de manière transparente et équitable. Aux fins de faciliter l’accès des convois d’aides humanitaires, les provinces touchées par les intempéries ont proposé des hébergements gratuits et ont levé les barrières des péages de la nationale 1.

Avis du public

L’intervention rapide et efficace du gouvernement a été largement saluée par la communauté. Ces aides ont permis aux victimes de survivre, a déclaré Dô Van Sinh, député de la province de Quang Tri.

«Le ministère de la Santé a étroitement coopéré avec les autorités des provinces sinistrées pour garantir l’approvisionnement en eau et en électricité et nettoyer les zones sinistrées. Les autres organes du gouvernement ont orchestré les opérations de distribution de nourriture et d’eau potable. Il est nécessaire d’aider financièrement les populations pour leur permettre de reprendre une vie normale», a-t-il indiqué.

Mai Thi Phuong Hoa, députée de la province de Nam Dinh, a noté : «Le gouvernement a su gérer rapidement et efficacement cette situation de crise.»

Lê Van Phong, un habitant du hameau de My Chanh, dans la province de Quang Tri, a dit : «Les sinistrés qui ont perdu leur stock de nourriture ont reçu du riz offert par l’État. Au nom des sinistrés, je veux exprimer ma reconnaissance profonde à l’égard du Parti et de l’État.»

Trois semaines après les pires catastrophes naturelles depuis 1999, le cours normal de la vie commence à reprendre doucement dans ces zones sinistrées. – VOV/VNA