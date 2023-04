Hanoi (VNA) – Les représentants des ministères et des secteurs ont souligné les mesures visant à atteindre l’objectif de croissance du PIB pour 2023 lors de la conférence de presse régulière du gouvernement tenue mardi 3 avril à Hanoi.

Vue de la conférence de presse régulière du gouvernement, à Hanoi, le 3 avril. Photo: VNA

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quoc Phuong, a déclaré que face aux difficultés de la situation mondiale, pour atteindre une croissance du PIB de 6,5% cette année, il est nécessaire de maintenir la stabilité macroéconomique et de maîtriser l’inflation, tout en accordant une grande attention aux politiques monétaire et fiscale.



Le responsable a souligné la nécessité de revoir les moteurs de croissance de l’économie nationale, en promouvant les avantages pour compenser les difficultés.



Une centrale solaire. Photo: VNA

Par ailleurs, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dô Thang Hai a clarifié le cadre de prix des énergies renouvelables, affirmant qu'il a été soigneusement calculé sur la base des données recueillies à partir des rapports d'étude de faisabilité et des conceptions techniques de 102 centrales solaires et 109 centrales éoliennes.

Après avoir introduit le cadre, le ministère de l’Industrie et du Commerce a demandé au groupe Electricité du Vietnam (EVN) de se dépêcher de travailler avec les investisseurs pour négocier et parvenir à des accords sur les prix de l’électricité afin de mettre en service les centrales aussi rapidement que possible, en évitant le gaspillage des ressources, a-t-il déclaré. – VNA