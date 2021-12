Hanoi (VNA) – La couverture vaccinale augmente et le Vietnam s’emploie à redresser son économie durement impactée par la crise du Covid-19. Pour pérenniser rapidement la reprise, le gouvernement entend mettre en place de nombreuses mesures.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê au Forum économique du Vietnam 2021. Photo: hanoimoi.com.vn





Des solutions à long terme

L'inflation, l’emploi, la sécurité sociale... L'économie vietnamienne est confrontée à de nombreux défis alors que la quatrième vague épidémique sévit encore. Lors du Forum économique du Vietnam 2021 qui s’est tenu le week-end dernier à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a mis en garde contre l’instabilité macroéconomique et a appelé à envisager des solutions à long terme.

«Pour soutenir la reprise économique et maintenir la croissance, des mesures d’urgence sont indispensables. Si nous voulons une croissance rapide et durable, des solutions à long terme s’imposent. Notre objectif est d’assurer la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation, de garantir le bien-être social et de protéger l’environnement», souligne-t-il.

Pour relancer l’économie, le gouvernement vietnamien a mis en place en 2020 et 2021 des plans d’aides dont le montant total représente 4% du PIB national, a indiqué Vuong Dinh Huê. Afin de renforcer la résilience économique, il est impératif, selon lui, de coupler les politiques budgétaires et monétaires aux politiques macroéconomiques et d’augmenter l’offre et la demande. Le chef de l’organe législatif a également appelé à la solidarité nationale et à une coopération internationale plus dynamique.

Les clés de la reprise

Pour soutenir l’économie à court terme, les économistes affirment que le Vietnam devra accepter un déficit budgétaire, voire une augmentation de la dette publique dans les deux prochaines années. Lorsque l’économie sera stabilisée, il sera indispensable de trouver des solutions pour accroître les recettes d’État et d’assurer l’équilibre budgétaire et la sécurité financière du pays sur la période 2021-2025.

Pour redresser son économie et s’orienter vers une croissance durable à moyen et long terme, le Vietnam devrait privilégier des mesures d’aide d’urgence à destination des travailleurs et des entreprises durement impactées, affirme Nguyên Minh Cuong, économiste en chef de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam.

Bùi Nhât Quang, président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales. Photo: Vietnamnet

Bùi Nhât Quang, président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, estime que le développement de l'économie numérique est la clé d’une relance durable. |L’économie numérique représente en moyenne 15% du PIB au niveau mondial alors qu’elle ne compte que pour 10% au Vietnam; un retard que le pays doit rattraper.

«L’économie numérique a un très fort potentiel au Vietnam mais ce potentiel ne sera exponentiel que si le pays entame une réforme institutionnelle en profondeur. Il est donc indispensable de développer l'économie numérique et de mener parallèlement les réformes nécessaires à son éclosion», indique-t-il.

Au cours des deux dernières années, l'épidémie de Covid-19 a coûté au Vietnam environ 37 milliards de dollars. – VOV/VNA