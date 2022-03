Hanoi, 3 mars (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 3 mars à Hanoi une réunion périodique du gouvernement en février.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réujion. Photo : VNA

Jeudi matin, le gouvernement a discuté de la situation socio-économique de février et des deux premiers mois de 2022, de la mise en œuvre de la Résolution gouvernementale N° 01/NQ-CP, du programme de relance et de développement socio-économiques et du Programme de prévention et de contrôle du COVID-19 pour la période 2022 – 2023 et les préparations des 31e SEA Games.

Selon le rapport, en février, la situation économique et politique mondiale avait de nombreux évolutions compliquées et imprévisibles tels que le conflit politique entre la Russie et l'Ukraine, l'inflation, les prix élevés du pétrole et la tendance à la contraction de la politique monétaire dans de nombreux pays…

Grâce à la direction souple et opportune du Parti et de l'État, à la participation et à la forte détermination de tous les niveaux, secteurs, localités, habitants, entreprises, la situation socio-économique en février et au cours de deux premiers mois de l'année a connu des changements assez positifs.

La macro-économie est stable, l'inflation maîtrisée, les grands équilibres sont sécurisés. L'indice des prix à la consommation au cours des deux premiers mois de l'année a augmenté de 1,68% et les recettes budgétaires de 22,9%, tandis que le décaissement des capitaux d'investissement publics a atteint 8,61% du plan établi.

Les exportations et les importations de marchandises en février ont augmenté de 17,6% par rapport à la même période de l'an dernier. Les investissements directs étrangers au cours de la période ont rebondi de 123,8 %.

En février, le nombre d'entreprises qui ont temporairement suspendu leurs activités et sont en cours de dissolution a diminué de 82,8% par rapport à janvier.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les résultats obtenus par le pays au cours des premiers mois de 2022 et a souligné les lacunes existantes.

La macroéconomie et les principaux bilans de l'économie sont toujours confrontés à des risques potentiels, et la pression inflationniste augmente lorsque les coûts des intrants augmentent. La valeur des dommages matériels causés par les catastrophes naturelles au cours des deux premiers mois de 2022 a été estimée à 14 millions de dollars, soit 23,7 fois plus qu'à la même période l'an dernier, a-t-il évalué.

Panorama de la réunion. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a exhorté les localités à continuer à mettre en œuvre de manière drastique des tâches et des solutions pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation, gérer activement les politiques monétaires, fiscales et autres, ainsi qu'étudier les politiques fiscales pour réduire les coûts des intrants et améliorer la capacité de production pétrolière nationale.

Il a ordonné la création d'un groupe de travail spécial pour traiter des questions liées à la situation en Ukraine, dirigé par le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.



Il a exigé d'intensifier la lutte contre la corruption, notamment en ce qui concerne la prévention et le contrôle de la pandémie et du prix des matières premières et de l'essence.



Il est nécessaire de continuer à protéger fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, à promouvoir les relations extérieures, à approfondir l'intégration, à maintenir la sécurité politique, l'ordre social et la sécurité des habitants, a-t-il déclaré.



Les ministères, les secteurs et les localités concernés devraient se concentrer sur la bonne préparation des prochains 31e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) au Vietnam, a-t-il demandé.



Il a suggéré que le travail d'information et de communication reflète la situation de manière opportune, précise et objective, en se concentrant sur l'orientation des habitants et des entreprises dans la prévention du COVID-19, la promotion de la production et du développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationale.



Concernant la lutte contre la pandémie, il a appelé à continuer de contrôler efficacement la maladie et au ministère de la Santé d'évaluer l'état des anticorps protecteurs contre le SRAS-CoV-2 au niveau national, de consulter les expériences internationales pour adopter des mesures appropriées et efficaces dans à cet égard, assimilant que le COVID-19 est une maladie endémique.



Le même jour, le gouvernement a examiné le rapport d'étude de préfaisabilité du projet de ceinture 4 dans la région de la capitale Hanoï et du projet de ceinture 3 à Ho Chi Minh Ville.- VNA