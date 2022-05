Hanoi (VNA) - Le ministère des Transports a rédigé un rapport sur la politique d’investissement pour trois projets d’autoroutes Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt (première phase), Biên Hoa-Vung Tàu (première phase) et Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang (première phase) à soumettre à l’Assemblée nationale pour approbation

Si ces 20 dernières années, le Vietnam avait seulement construit près de 1.200 km d’autoroutes, le gouvernement entend réaliser près de 4.000 km de voie rapide de 2021 à 2030. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Transports de créer une section supplémentaire sur le financement provenant des budgets locaux pour les projets, selon un texte officiel de l’Office du gouvernement.

Le texte note que la province méridionale de Dông Nai s’est engagée par écrit à allouer des fonds de son propre budget pour développer l’autoroute Biên Hoa-Vung Tàu.

Il a également demandé au ministère des Transports de prendre en compte les commentaires des membres du gouvernement et d’examiner en profondeur et de finaliser les rapports d’évaluation de préfaisabilité des projets et des propositions à faire à l’Assemblée nationale conformément à la réglementation en vigueur. – VNA