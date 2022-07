Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob. Photo: Xinhua/VNA



Kuala Lumpur (VNA) - Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a récemment affirmé que son gouvernement trouverait des solutions pour lutter contre la hausse des prix des marchandises.

Le gouvernement malaisien est en train de subventionner 77,7 milliards de ringgits (plus de 17,6 milliards de dollars) pour stabiliser les prix des produits essentiels tels que poulet, œufs, huile de cuisson, eau, essence et électricité, a fait savoir Ismail Sabri lors d'un événement touristique tenu le 3 juillet. En outre, le gouvernement propose des solutions à court, moyen et long termes pour s'assurer que les habitants ne supportent pas le fardeau de la hausse des prix des matières premières.

Selon le ministre malaisien des Finances, Zafrul Abdul Aziz, le montant des subventions à la consommation pour cette année s'est élevé à 77,3 milliards de ringgits (plus de 17,5 milliards de dollars), une dépense record dans ce pays d'Asie du Sud-Est. -VNA