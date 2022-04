Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a signé le 12 avril la résolution n°54/NQ-CP promulguant le programme d’action du gouvernement pour la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée nationale sur le plan de restructuration de l’économie pour la période 2021-2025.

Une chaîne d'assemblage automobile. Photo : VNA



Le gouvernement se fixe l’objectif de créer une structure raisonnable et efficace dans chaque secteur et chaque domaine ; entre les secteurs, les domaines et l’ensemble de l’économie ; de développer de nombreux produits nationaux basés sur des technologies nouvelles et de pointe.

Il envisage d’opérer une percée dans la compétitivité d’un certain nombre de secteurs clés et des changements significatifs et substantiels dans le modèle de croissance, la productivité, la qualité, l’efficacité, la compétitivité, l’amélioration de l’autonomie et la capacité d’adaptation et de résilience de l’économie.

Les cibles et objectifs consistent notamment à atteindre une croissance moyenne de la productivité du travail de plus de 6,5% par an, de 6,5 à 7% pour l’industrie de transformation et de fabrication.

Le Vietnam ambitionne de réduire d’ici 2025 l’écart de compétitivité nationale avec les pays du groupe ASEAN-4, notamment les indicateurs relatifs aux institutions, aux infrastructures et aux ressources humaines.

Le déficit budgétaire de l’État représente 3,7% du PIB en moyenne annuelle sur la période 2021-2025. La capitalisation du marché des actions sera d’au moins 85% du PIB, l’encours de la dette sur le marché obligataire d’au moins 47% du PIB et l’encours de la dette sur le marché des obligations d’entreprises d’environ 20% du PIB.

Au siège de Vietcombank à Hanoi. Photo : VNA

Le gouvernement prévoit de consacrer plus de 1% du PIB à la recherche scientifique et au développement technologique, de porter le nombre total d’entreprises à environ 1,5 million, dont 60.000 à 70.000 moyennes et grandes entreprise.

Le pays s’efforcer d’augmenter la contribution du secteur privé à hauteur d’environ 55% du PIB, et d’avoir au moins 5 à 10 produits nationaux se distinguant à l’international.

Une série de solutions ont été déterminées, notamment l’achèvement des objectifs de restructuration des investissements publics, du budget de l’État, du système des établissements de crédit et des unités publiques non commerciales ; le développement de différents types de marchés, et l’élévation de l’efficacité de l’allocation et de l’utilisation des ressources.

La résolution préconise également le développement des forces des entreprises, la facilitation de la connectivité entre les entreprises de différentes composantes économiques, et le renouvellement et le développement de l’économie collective.

Elle énonce également clairement les tâches et les solutions pour le développement économique urbain, le renforcement de la connectivité régionale, urbaine et rurale, la promotion du rôle des régions économiques clés et des grandes villes, la restructuration des secteurs orientés vers la modernité, le développement d’une économie verte et durable, et la valorisation des potentiels et avantages. – VNA