Hanoï, 28 octobre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a décidé de fournir 6.500 tonnes de riz supplémentaires de la réserve nationale à quatre provinces centrales pour venir en aide aux personnes touchées par les récentes inondations.

En vertu de la décision 1676 / QD-TTg, Quang Binh recevra 2.500 tonnes de riz , Quang Tri 2.000 tonnes et Thua Thien-Hue et Quang Nam 1.000 tonnes chacune.Le 27 octobre, le président du Comité centrale du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man a reçu des aide s en fonds et en bien d’une valeur totale de plus de 265 milliards de dongs des organes et individus pour soutenir les sinistrés du Centre.Depuis le 6 octobre, des localités du Centre , de Nghe An à Quang Ngai ont été continuellement touchées par de grandes crues. Les régions montagneuses ont souffert de nombreux glissements de terrain. Il s'agit des catastrophes naturelles les plus graves frappant le Centre.