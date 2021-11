Hanoi (VNA) – Le gouvernement s’est penché samedi 13 novembre sur la stratégie globale de prévention et de contrôle du Covid-19 en 2021-2023, le programme de redressement et de développement économiques et sociaux, et le projet d’autoroute Nord-Sud à l’est en 2021-2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion thématique du gouvernement. Photo : VNA

Lors de sa réunion thématique du mois de novembre, le gouvernement a également discuté de l’élaboration d’un projet à soumettre au Bureau politique et à l’Assemblée nationale sur l’application expérimentale de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement des autoroutes au cours de la période 2021-2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’élaborer la stratégie globale de prévention et de contrôle du Covid-19 en 2021-2023 en suivant de près la Conclusion n°20-KL/TW du Comité central du Parti du 13e mandat en date du 16 octobre 2021 ainsi que les expériences tirées de la prévention et de la lutte contre l’épidémie au cours des deux dernières années.

Cette stratégie mettre en évidence les vues sur la lutte anti-Covid-19 fondée sur trois piliers, à savoir une quarantaine opportune et appropriée ; un dépistage rapide, scientique, efficace et plus rapide que la propagation de l’épidémie ; et un traitement précoce, à distance, au niveau de base, a-t-il indiqué.

La formule de lutte contre l’épidémie est “5K - sigles vietnamiens de port du masque, désinfection, distanciation physique, sans rassemblement et déclaration médicale vaccine technologie médicaments prise de conscience de la population et d’autres mesures pertinentes”, a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement a déclaré que cette stratégie doit spécifier les mesures appropriées de prévention et de contrôle de l’épidémie, correspondant au niveau épidémique, et qu’elle doit affirmer l’accélération de la couverture vaccinale, la production de vaccins vietnamiens et le renforcement des ressources pour la médecine préventive et les soins de santé de base.

Vue d’ensemble de la réunion thématique du gouvernement, le 13 novembre. Photo : VNA

Il a également demandé d’associer le programme de redressement et de développement économiques et sociaux à la restructuration économique, à la mise en œuvre de la transformation numérique, à la lutte contre le changement climatique et surtout à trois percées stratégiques fixées par la résolution du 13e Congrès national du Parti : le perfectionnement des institutions, la modernisation des infrastructures et le développement des ressources humaines.

La politique monétaire doit être liée et complétée par la politique budgétaire afin d’assurer les grands équilibres de l’économie, la stabilisation macroéconomique et la prévention de l’inflation, a-t-il indiqué.

Concernant le projet d’autoroute Nord-Sud à l’est sur la période 2021-2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et secteurs d’achever d’urgence le projet et de le soumettre aux autorités compétentes pour examen. L’objectif consiste à doter le pays d’une autoroute de Cao Bang à Cà Mau d’ici à la fin du mandat.

Le dirigeant a chargé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam de diriger le ministère de la Santé et les ministères et secteurs concernés pour élaborer et achever la stratégie globale de prévention et de contrôle du Covid-19 pour la période 2021-2023.

Il a confié au vice-Premier ministre Lê Minh Khai la mission de diriger le ministère de du Plan et de l’Investissement et les ministères et secteurs concernés pour achever le programme de redressement et de développement économiques et sociaux, et au vice-Premier ministre Lê Van Thành de diriger le ministère des Transports et les ministères et secteurs concernés pour élaborer le projet d’autoroute Nord-Sud à l’est. – VNA