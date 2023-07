Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi 6 juillet à Hanoi une réunion entre les membres permanents du gouvernement et le comité exécutif de l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises (PME) pour rechercher des solutions aux défis auxquels sont confrontées les PME.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprimant lors de la réunion à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA



D’autres mesures prises comprennent la facilitation des marchés des obligations d’entreprises et de l’immobilier, la promotion des réformes administratives et l’amélioration du climat des affaires, le soutien au redressement rapide et au développement durable des entreprises et la création de 26 groupes de travail de membres du gouvernement pour travailler avec les localités à cet égard. En raison des impacts de la pandémie de Covid-19 et de la situation mondiale, les PME ont pâti de la baisse des commandes, des ventes en difficulté et des coûts élevés des intrants, qui ont affecté leurs revenus ainsi que les emplois et les revenus des travailleurs, a rapporté l’association.Le chef du gouvernement a salué les contributions et les réalisations des PME, qui représentent plus de 97% du nombre total d’entreprises à l’échelle nationale.Il a cité une enquête récente indiquant que jusqu’à 59,2% des 10 000 entreprises interrogées ont déclaré que leur plus gros problème était la pénurie de commandes; 51,1%, accès au capital ; et le reste, des difficultés liées aux procédures administratives et aux règles juridiques.Les défis actuels ne concernent pas seulement l’économie vietnamienne mais bien d’autres dans le monde, a-t-il noté.Le gouvernement reste toujours à l’écoute des entreprises et déploie des efforts pour s’attaquer aux problèmes rencontrés par les PME, a-t-il affirmé, soulignant l’allongement des délais de paiement des impôts et des loyers fonciers ; la réduction ou l’exonération des taxes, des redevances et charges (pour un total d’environ 200.000 milliards de dôngs, soit 8,4 milliards de dollars).D’autres mesures prises comprennent la facilitation des marchés des obligations d’entreprises et de l’immobilier, la promotion des réformes administratives et l’amélioration du climat des affaires, le soutien au redressement rapide et au développement durable des entreprises et la création de 26 groupes de travail de membres du gouvernement pour travailler avec les localités à cet égard.

Vue de la réunion entre les membres permanents du gouvernement et le comité exécutif de l’Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA

En ce qui concerne les réformes des procédures administratives, le gouvernement a chargé son office de coordonner avec le ministère de l’Intérieur pour poursuivre la réforme et la rationalisation des procédures administratives, intensifier la décentralisation du pouvoir et l’allocation appropriée des ressources, et améliorer la capacité de mise en œuvre des agences inférieures. Parlant de l’accès difficile au capital et des taux d’intérêt élevés, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le secteur bancaire a réduit les taux d’intérêt directeurs quatre fois de suite tout en s’efforçant de réduire les taux d’intérêt des prêts, d’augmenter les prêts en cours et de faciliter l’accès au crédit.Le chef du gouvernement a demandé au secteur bancaire de prendre des mesures plus énergiques pour mettre en œuvre les résolutions du gouvernement sur la suppression des obstacles à la production et aux activités commerciales et la création d’emplois.En particulier, il est nécessaire d’accélérer l’assouplissement de la politique monétaire en augmentant la masse monétaire, en alignant la croissance du crédit sur la demande de crédit et en réduisant les taux d’intérêt, en particulier ceux des prêts.Le secteur est également invité à augmenter le décaissement du paquet de crédit de 120.000 milliards de dôngs pour le développement de logements sociaux et du paquet de 10.000 milliards de dôngs pour les entreprises des produits sylvicoles et aquatiques, et de lancer davantage de mesures de stimulation de la consommation.Alors que l’inflation a été maîtrisée et progressivement réduite, il est nécessaire de prioritiser davantage la réalisation de l’objectif de croissance et la promotion des trois moteurs de croissance que sont l’investissement, l’exportation et la consommation, a poursuivi le dirigeant.En ce qui concerne les réformes des procédures administratives, le gouvernement a chargé son office de coordonner avec le ministère de l’Intérieur pour poursuivre la réforme et la rationalisation des procédures administratives, intensifier la décentralisation du pouvoir et l’allocation appropriée des ressources, et améliorer la capacité de mise en œuvre des agences inférieures.

Il continuera à concevoir des mécanismes prioritaires pour les PME afin de développer de nouveaux domaines tels que l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire, l’économie du partage, a noté le Premier ministre Pham Minh Chinh.

En ce qui concerne les pénuries de commandes, le dirigeant a soutenu qu’il est important d’accroître la promotion commerciale, de capitaliser sur les accords de libre-échange existants et d’en négocier de nouveaux, de diversifier les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement, et d’améliorer la qualité des produits.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ajouté que c’était le moment de renforcer la solidarité entre le gouvernement, les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises pour surmonter les difficultés. – VNA