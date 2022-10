Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la Résolution No 126/NQ-CP, le gouvernement a estimé à l'unanimité : la situation mondiale devrait continuer à évoluer de manière compliquée et imprévisible. L'inflation dans de nombreux pays et régions a fortement augmenté.

Au pays, l’envergure de l'économie reste modeste, sa compétitivité et sa résilience sont encore limitées. De petites fluctuations de l'économie mondiale peuvent avoir un impact important sur la situation au pays.

Dans ce contexte, le gouvernement a persisté l’objectif de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation, de promouvoir la croissance et de garantir des grands équilibres de l'économie. Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de bien remplis leurs tâches assignées.

Il est nécessaire que la Banque d'État du Vietnam mette en œuvre une politique monétaire prudente, sûre et efficace, étroitement coordonnée avec les politiques budgétaires et autres pour contrôler l'inflation, stabiliser la macroéconomie, contribuer à la croissance.

Photo : VNA



Le ministère des Finances assume la responsabilité principale dans la mise en œuvre de politiques fiscales expansionnistes raisonnables.



Le ministère du Plan et de l'Investissement renforce l'analyse, dispose des mesures appropriées et donne de réponses opportunes aux fluctuations de la situation internationale ; accélère le décaissement des fonds d'investissement publics, mettre en œuvre le programme de redressement et de développement socio-économique et accélère la mobilisation des ressources non étatiques pour le développement.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce suit de près les mouvements de l'offre et de la demande, le marché des produits essentiels, notamment l'essence et le pétrole.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural doit assurer absolument la sécurité alimentaire dans toutes les situations ; accélérer la restructuration et le développement de la production agricole.



Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales promeut le développement durable et efficace du marché du travail ; renforce la formation de travailleurs hautement qualifiés en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, aux personnes vivant dans des zones reculées et isolées, des îles, des zones de minorités ethniques.



Le ministère de la Construction développe des logements sociaux, des logements pour les travailleurs, et développe un marché immobilier sûr, sain, efficace et durable. - VNA