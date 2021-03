Hanoï, 2 mars (VNA) - Le gouvernement a donné son feu vert à un certain nombre de projets de zones industrielles (ZI) dans la province de Nghe An (Centre) et dans les provinces de Nam Dinh et Vinh Phuc (Nord).

Le projet de ZI de Hoang Mai 1 dans le chef-lieu de Hoang Mai à Nghe An a reçu en principe l'approbation en vertu de la décision n ° 276 / QD-TTg et aura une durée de 50 ans.Situé dans la zone économique du Sud-Est de Nghe An, le projet couvre 264,77 ha et a un investissement total de 750 milliards de dongs (32,4 millions de dollars).Dans d'autres décisions, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé en principe la construction et l'échange d'infrastructures dans la ZI de My Thuan dans les districts de My Loc et Vu Ban de la province de Nam Dinh et dans la ZI de Thai Hoa-Lien Son-Lien Hoa (première phase) dans le district de Lap Thanh à Vinh Phuc.La ZI My Thuan couvrira 158,48 ha et aura un investissement total de plus de 1.621 milliards de dongs (69,19 millions de dollars), tandis que la ZI Thai Hoa-Lien Son-Lien Hoa couvrant une superficie de 145,27 ha aura un capital total de 774,82 milliards de dongs (33,5 millions de dollars). - VNA