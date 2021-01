Hanoï, 19 janvier (VNA) - Le gouvernement doit faire beaucoup de choses, en particulier mettre en œuvre vigoureusement des percées stratégiques, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a eu le 19 janvier à Hanoï une séance de travail avec le Conseil consultatif national de politique monétaire et financière et le Groupe consultatif économique pour entendre les opinions des experts sur la situation économique et la politique monétaire du Vietnam.

De nombreux experts ont déclaré que 2020 était une année spéciale, pleine de défis, mais le Vietnam l'a surmontée avec succès. Le gouvernement a agi de manière décisive, contribuant à contrôler l’épidémie et à relancer l’économie ; a accepté le déficit pour soutenir les populations et les entreprises ; a attaché une grande importance au développement de l'économie privée, ce contribuant ainsi à la croissance nationale.

En ce qui concerne les prévisions de la situation en 2021, les experts ont recommandé que le gouvernement continuait de se concentrer sur deux groupes de solutions : la prévention du coronavirus ; stimuler les exportations, la consommation intérieure et l'investissement public.

Cependant, les experts ont également recommandé que lorsque l'économie se rétablit, la pression inflationniste augmentera. Donc, il est nécessaire de maintenir la stabilité macroéconomique, de promouvoir la reprise de la consommation de la population et les investissements privés.

Certains experts ont souhaité que le gouvernement accordait plus d'attention à la reprise économique verte ; se concentrait sur l'innovation, l’augmentation de la productivité, le développement de l'économie numérique, le maintien des paquets d’assistance et l’accélération de la production de vaccins.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a des échanges avec des membres du Conseil consultatif national de politiques monétaires et financières et le Groupe consultatif économique . Photo :VNA

Reconnaissant les suggestions des experts, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a dit: «Nous avons préparé une base importante pour l'année 2021 et les cinq prochaines années, en termes de capacité de production et de commerce et de système macroéconomique. Les populations ont fortement participé au combat contre le COVID-19, avec une solidarité, une haute unité et un désir de se développer. C'est la base très importante pour nous de remplir les missions définies pour 2021 et les années suivantes. »



Le Premier ministre a demandé l’acception d’un changement pour s’adapter au nouveau contexte, un changement des habitudes, même un changement de l'institution juridique de développement sur le plan économique.

Le gouvernement doit promouvoir la réforme administrative, la restructuration économique, le renouvellement du modèle de croissance, le développement des entreprises, l’amélioration de l'environnement d'investissement, notamment la promotion de la transformation numérique nationale et l’attraction des ressources d'investissement pour le développement durable.

Il faut poursuivre les « doubles objectifs» : prévenir la pandémie de COVID-19, protéger la santé des populations ; reprendre et développer les conditions socio-économiques. Il est indispensable de profiter des accords de libre-échange signés et de rechercher de solutions pour perfectionner le mécanisme de gouvernance des entreprises publiques. - VNA