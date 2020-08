Hanoi (VNA) - Le groupe pétrolier américain Millennium souhaite construire à Van Phong, province de Khanh Hoa, une centrale électrique de 9.600 MW et un terminal de réception de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 15 millions de m3 sur environ 600 hectares.

Le géant pétrolier américain veut mener un projet de GNL de 15 milliards de dollars à Khanh Hoa. Photo: baokhanhhoa

Récemment, les dirigeants de la province ont eu une séance de travail avec le président de la société Millennium Vietnam, Sam Chan.Ce projet nécessitera un investissement de 8 milliards de dollars pour construire un terminal de réception de GNL, dont le volume pourrait atteindre 10 millions de m3, ainsi qu’une centrale électrique de 4.800 MW. A l'avenir, Millennium augmentera sa capacité à 9.600 MW et son stockage à 15 millions de m3. L'investissement total est d'environ 15 milliards de dollars.Le groupe Millennium souhaite aider le Vietnam à devenir un centre de GNL majeur en Asie du Sud-Est. Il a demandé à la province de soutenir les procédures de mise en œuvre du projet, en particulier dans la planification du site. Le site proposé est le village de My Giang, commune de Ninh Phuoc, ou dans le quartier de Ninh Hai, bourg de Ninh Hoa.Le secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam de Khanh Hoa, Nguyen Khac Dinh, a fait savoir que le projet de Millennium est adapté au potentiels et à l'orientation du développement industriel de la région de Van Phong. Selon lui, les conditions et capacités des investisseurs sont également très bonnes, aussi la province est prête à signer des accords afin que les investisseurs puissent déployer le projet.Plus tôt, le 1er juin, Millennium avait eu une séance de travail avec les responsables de la province de Thanh Hoa pour discuter de la construction d'un centre de GNL. Le groupe veut aussi y investir 7 milliards de dollars pour la construction d'une centrale électrique de 4.800 MW et d'un terminal d’une capacité de 8 millions de tonnes par an. - CPV/VNA