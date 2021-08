Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Un webinaire sur la promotion de la consommation de fruits du dragon du Vietnam sur les marchés indien et pakistanais a eu lieu le 5 août, sous les auspices du Département de promotion de l’investissement du ministère de l'Industrie et du Commerce, des ambassades du Vietnam en Inde et au Pakistan.

Cet événement avait pour objet de renforcer les liens entre 60 entreprises d'import-export de produits agricoles des trois pays.



Au Vietnam, la province de Binh Thuân est connue en tant que royaume des fruits du dragon avec plus de 33.750 ha. En 2020, la production provinciale a atteint près de 700.000 tonnes. Les fruits du dragon de Binh Thuân portent une «Indication géographique déposée» qui est acceptée dans 12 pays.



Actuellement, la Chine demeure le premier client en représentant plus de 90% du total des exportations vietnamiennes. Cependant, en raison de l'épidémie, une forte baisse a été observée.



Afin de lever les difficultés pour les produits agricoles dans le contexte de développement compliqué du COVID-19, le Département de promotion de l’investissement du ministère de l'Industrie et du Commerce avait organisé de nombreux programmes de commerce en ligne pour favoriser l'écoulement de produits agricoles vietnamiens pendant la saison des récoltes, notamment des litchis des provinces de Hai Duong et Bac Giang, des longanes de Hung Yen et de Son La.



Grâce à cela, de nombreux produits agricoles, notamment des fruits frais, ont débarqué sur des marchés prometteurs comme les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, l'Australie, Singapour, la Malaisie…



On s’attend à ce que ce colloque virtuel sur la promotion des fruits du dragon du Vietnam avec des partenaires indiens et pakistanais en 2021 contribue à augmenter les exportations de ce fruit, frais ou transformé, de Binh Thuan, et du Vietnam en général, vers ces deux pays au cours des mois prochains. -CPV/VNA