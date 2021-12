Nghê An (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, a adressé samedi 11 décembre, à la veille des fêtes de Noël, ses meilleurs vœux aux prêtres, aux dignitaires et à la communauté catholique du diocèse de Vinh, dans la province de Nghê An (Centre).

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên (1er plan, à gauche) avec les prêtres et dignitaires du diocèse de Vinh. Photo : VNA

Il a informé les participants de la situation socio-économique du pays, et a salué les contributions actives des catholiques de tout le pays et de ceux de la province de Nghê An aux réalisations socio-économiques du pays.

Le responsable les a exhortés à continuer de se joindre aux efforts de lutte contre l’épidemie de Covid-19 et à soutenir le mouvement du Front de la Patrie du Vietnam pour atteindre les objectifs de développement socio-économique du pays.

Mgr Alphonse Nguyên Huu Long a affirmé que le diocèse de Vinh participera activement aux mouvements d'émulation patriotiques et aux campagnes lancées par la Front de la Patrie du Vietnam, et contribuera davantage à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le diocèse de Vinh comprend près de 51.000 ménages avec plus de 290.000 catholiques, représentant 9% de la population de la province de Nghê An. – VNA