Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Do Van Chiên a reçu le 28 février à Hanoï un don de 1,05 milliard de dongs remis par l'Association des hommes d'affaires vietnamiens d'outre-mer pour la construction de 21 maisons de solidarité pour les foyers démunis de la province de Dien Bien et des provinces du Nord-Ouest.Do Van Chiên a affirmé que ces maisons aideraient les démunis à se stabiliser leur vie et démontrer l'esprit de solidarité, d' entraide dans la société.Selon Do Van Chiên, en s'orientant vers la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954), le Présidium du Comité central du FPV a lancé le mouvement d'assistance à la construction des maisons de solidarité pour les foyers démunis de la province de Dien Bien et des provinces du Nord-Ouest. En conséquence, 5 000 maisons de ce genre ont été construites. Dans les temps à venir, le Comité central du FPV se coordonnera avec les agences compétentes pour lancer un autre mouvement visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays.Il a souhaité que l'Association des hommes d'affaires vietnamiens à l'étranger continue à accompagner les mouvements lancés par le FPV.- VNA