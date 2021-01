Le 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du succès du 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) pour le mandat 2021-2026, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man a envoyé une lettre de félicitations au Comité central du Front lao d’édification nationale.

Dans sa lettre, le Front de la Patrie du Vietnam a estimé qu’après plus de 30 ans de mise en œuvre de la politique de renouveau, cinq ans de mise en œuvre de la Résolution du 10e Congrès national du PPRL et du 8e Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2016-2020, le peuple lao fraternel a obtenu des réalisations importantes et globales revêtant une signification historique, faisant rehausser la position et la force de la révolution lao ainsi que le prestige et la position du Laos sur la scène internationale.

Le Front de la Patrie du Vietnam a adressé les félicitations au camarade Saysomphone Phomvihane pour être réélu membre du Bureau Politique du PPRL.



Le Front de la Patrie du Vietnam s’est déclaré convaincu que sous la direction du Bureau Politique et du Comité central du PPRL du nouveau mandat, le peuple lao fraternel enregistrera encore de grandes réalisations dans l’édification et la défense nationales, la mise en œuvre avec succès les objectifs politiques et les tâches définies par la Résolution du 11e Congrès du PPRL. -VNA