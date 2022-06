Le permanent du secrétariat du Parti Vo Van Thuong et la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, membre du Comité central du Front de libération du Mozambique , Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le permanent du secrétariat du Parti Vo Van Thuong a reçu le 21 juin à Hanoï la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, membre du Comité central du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, en visite officielle au Vietnam.

La dirigeante mozambicaine a hautement apprécié la politique étrangère du Vietnam, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et s'est réjouie du resserrement des relations entre le FRELIMO et le PCV.

Le FRELIMO souhaite apprendre des expériences du Vietnam dans l’édification du Parti et le développement économique et a remercié le Vietnam pour son soutien au Mozambique dans divers domaines comme l'agriculture, la télécommunication et la formation du personnel.

Elle a souhaité que le Vietnam continue à renforcer la coopération et les investissements dans les domaines tels que l'exploitation du charbon, l'énergie, le tourisme et l'agriculture, tout en affirmant que le Mozambique était prêt à servir de pont pour amener les marchandises vietnamiennes en Afrique du Sud et en Afrique, en général.



Vo Van Thuong a exprimé sa joie devant le développement substantielle des relations entre les deux pays dans tous les domaines et précisé que le potentiel de coopération restait encore très important.

Le Vietnam est prêt à servir de pont entre le Mozambique et les pays d'Asie du Sud-Est et l'Asie-Pacifique, a-t-il affirmé. -VNA