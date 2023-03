Cân Tho (VNA) - La 23e Fête de la Francophonie dans le delta du Mékong a eu lieu les 11 et 12 mars à Cân Tho, après trois ans de pause à cause de la pandémie. Elle célèbre les valeurs francophones et promeut l’enseignement du français.

Le vice-président du Comité populaire de Cân Tho, Nguyên Thuc Hiên, prend la parole lors de l'événement, le 11 mars. Photo:CVN

La 23e édition de la traditionnelle Fête de la Francophonie dans le delta du Mékong a été organisée par l’Université de Cân Tho, en partenariat avec l’Union des organisations d’amitié de la ville de Cân Tho, sous les auspices du Comité populaire municipal.

Elle a regroupé des centaines d’élèves, d’étudiants, d’enseignants de français de différents cycles scolaires et universitaires issus d’une dizaine d’établissements du delta du Mékong, ainsi que des représentants de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), du consulat de France à Hô Chi Minh-Ville, entre autres.

Rendez-vous des amoureux de la langue de Molière

Un numéro artistique lors de la Fête de la Francophonie à Cân Tho. Photo:CVN

Anne-Laure Vincent, attachée de coopération pour le français et chargée des activités de promotion de la Francophonie au consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que la Fête de la Francophonie 2023 était l’occasion de rencontrer les enseignants des classes bilingues ainsi que les élèves passionnés par l’apprentissage du français, du primaire au collège. Elle s’est déclarée impressionnée par la motivation de la population du delta du Mékong dans l’apprentissage et l’étude du français. Ce qui l’a poussée à soutenir davantage la région dans le développement de l’éducation et la promotion de la langue de Molière. Anne-Laure Vincent a aussi salué les contributions de l’Université de Cân Tho en matière de coopération universitaire avec les autres établissements scolaires et institutions de la région.

De son côté, Trân Thi Mai Yên, directrice du Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) de l’OIF, a déclaré que les activités francophones dans la région s’articulaient autour des grandes ambitions reprises dans le cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030, visant à bâtir une communauté agissante, inclusive, influente, décomplexée et résolument tournée vers l’avenir. Elle a ajouté que l’OIF et le CREFAF étaient prêts à soutenir les initiatives visant à développer le français et à promouvoir leur valeur commune. Mme Mai Yên a également évoqué les 25 activités cinématographiques, culturelles et spectaculaires prévues par l’OIF, l’AUF, les ambassades et partenaires francophones ainsi que les établissements universitaires dans l’ensemble du pays cette année.

Une kyrielle d’activités

Un stand d’exposition au sujet “Patrimoines culturels locaux” à la fête. Photo:CVN

Lors de la fête, des activités culturelles et artistiques ont été représentées par élèves et étudiants de différentes écoles de villes et provinces du delta du Mékong comme Cân Tho, Bên Tre, Đông Tháp, Hâu Giang, Kiên Giang, Tiên Giang, Sóc Trang et Vinh Long, ainsi que par les étudiants de l’université Rangsit, en Thaïlande.

Les organisateurs ont aussi offert une dizaine de bourses aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats dans leurs études, et plusieurs prix aux stands d’exposition des établissements sur le thème “Patrimoines culturels locaux”.

Pendant les deux jours d’activités, s’est tenu un atelier de travail placé sous le thème “L’enseignement du français dans le delta du Mékong : enjeux, défis et perspectives d’un partenariat institutionnel et socio-économique”. Un autre portait sur les techniques et méthodes pour développer la compétence de production orale des élèves, afin d’identifier les obstacles comme les opportunités d’emploi, d’évaluer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage pour trouver des solutions pédagogiques efficaces permettant aux apprenants de français de s’améliorer.

Coopération entre Cân Tho et des villes françaises

Remise de bourses d’études aux excellents élèves. Photo: CVN

La fête a également été l’occasion pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (12 avril 1973) et le 10e de leur partenariat stratégique.

Nguyên Thuc Hiên, vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, a souligné que ces 50 dernières années, les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays n’ont cessé de se développer et de s’étendre à de nombreux secteurs, notamment l’économie, la culture, l’éducation et la formation, les sciences et technologies.

Cân Tho a signé un accord de coopération avec la ville de Nice et la commune de La Seyne-sur-Mer, créant ainsi des conditions favorables aux échanges et au partenariat dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, du tourisme et du commerce. De plus, la ville vietnamienne a coopéré avec le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville pour organiser avec succès de nombreux événements politiques et diplomatiques entre le Vietnam et la France, ainsi qu’un programme d’échange artistique bilatéral.

En ce qui concerne les perspectives de coopération entre Cân Tho et la France dans les temps à venir, Nguyên Thuc Hiên a rappelé que les événements organisés dans cette ville au fil des années avaient ouvert des opportunités de partenariat dans de nombreux domaines, notamment l’éducation et la formation, la santé, le tourisme et la construction.

“Sur la base de cette bonne amitié, nous espérons que les corps diplomatiques et l’OIF continueront à maintenir et renforcer les activités de soutien à la communauté francophone dans les localités du delta du Mékong”, a-t-il insisté. -CVN/VNA