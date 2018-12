La cérémonie d'ouverture du Forum scientifique international des étudiants 2018. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Forum scientifique international des étudiants 2018 (International Student Science Forum - ISSF 2018), sur le thème « Les ressources humaines dans la 4e révolution industrielle », s'est ouvert le 5 décembre à Ho Chi Minh-Ville, réunissant 70 délégués de neuf pays et territoires et plus d'un millier d'étudiants vietnamiens.



Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur adjoint de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, Vu Hai Quan, a déclaré que, dans le contexte de la 4e révolution industrielle, les étudiants devaient améliorer leurs compétences linguistiques, maîtriser des méthodes d'étude scientifiques, chercher à appliquer des technologies modernes dans les études et le travail, contribuant ainsi au développement national.



Lors de la première journée du forum, de nombreux exposés sur l'intelligence artificielle, ses effets sur l'emploi et les compétences nécessaires pour le développement professionnel ont été présentés.



Les étudiants participants ont discuté des tendances en matière d’éducation et de travail au cours du processus d’intégration. Ils ont affirmé l’importance du soutien des enseignants, des écoles et des organisations pour les étudiants en cette conjoncture.



Outre les séances plénières et les sessions, les étudiants participants se joindront à des activités communes, rencontreront des jeunes de Ho Chi Minh-Ville et visiteront des sites touristiques de la ville.



Co-organisé par l'Association des étudiants vietnamiens de Ho Chi Minh-Ville, l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville et le Service municipal des Sciences et des Technologies, cet événement se poursuit jusqu'au 7 décembre. -VNA