Hanoï, 25 mai (VNA) - Le Forum et l’exposition sur l'économie verte (GEFE 2022) se tiendront du 28 au 30 novembre à Ho Chi Minh-Ville, avec des conférences, des expositions et des dialogues, a annoncé le 24 mai la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham).

Des représentants de l'Eurocham et de l'unité d'organisation de de l'exposition Reed Tradex Vienam signent un procès-verbal sur l'organisation de GEFE 2022. Photo : VNA

GEFE 2022 vise à aider le Vietnam à remplir ses engagements pris l'année dernière lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) au Royaume-Uni, et ses objectifs de développement socio-économique fixés dans la stratégie nationale de croissance verte pour 2021-2030.

GEFE 2022 réunira des experts, des scientifiques, des étudiants et des représentants gouvernementaux d'Europe, du Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

Cet événement mettra également en vedette les Prix des entreprises vertes d'EuroCham Vietnam et le dîner de gala annuel.

L'événement sera organisé par le comité sectoriel de la croissance verte d'EuroCham avec le soutien de la délégation de l'Union européenne au Vietnam, des neuf associations professionnelles européennes affiliées à EuroCham, des ambassades européennes et des organisations gouvernementales, ainsi que du gouvernement vietnamien et de ses ministères.

Le président d'EuroCham, Alain Cany, a déclaré que l'événement devrait servir de plate-forme pour renforcer la coopération entre les communautés d'affaires européennes et vietnamiennes et promouvoir une économie vietnamienne durable et verte par le biais d'initiatives, de partage d'expertise et de transferts de technologies.

Le GEFE 2022 comprendra des tables rondes et des séminaires sur l'énergie et la finance verte le premier jour, le traitement des déchets et le développement durable le deuxième, suivis par l'innovation et l'entrepreneuriat le dernier jour.- VNA