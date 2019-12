L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh s'exprime lors de de forum. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - La protection des intérêts légitimes des entreprises ainsi que l'expérience relative au dédouanement des marchandises font l’objet du Forum de coopération commerciale Vietnam-Cambodge qui a eu lieu le 6 décembre à Phnom Penh, au Cambodge.



Cet événement faisait partie des activités au Cambodge de la Caravane "Parcours de connectivité des hommes d'affaires Vietnam-Cambodge" attirant la participation de grandes entreprises du delta du Mékong et de partenaires cambodgiens visant à connecter les entrepreneurs des deux pays.



S'exprimant lors du forum, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh a affirmé que diverses activités de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme entre les deux pays au cours des deux dernières semaines avaient manifesté une grande attention de leurs entreprises aux opportunités d’affaires et d’investissement transfrontalier.



Au cours du forum, de nombreuses questions soulevées par des entrepreneurs vietnamiens concernant les opportunités commerciales, les procédures d'enregistrement, l'environnement d'investissement, et en particulier les conditions d'ouverture des zones économiques au Cambodge… ont été traitées par les autorités cambodgiennes.



L'année dernière, le commerce entre le Vietnam et le Cambodge s'est élevé à plus de 4,7 milliards de dollars, en hausse de 23,8% par rapport à 2017. Cette année, ce chiffre devrait atteindre 5,2 milliards de dollars.



À ce jour, le Vietnam compte 214 projets d'investissement au Cambodge avec un capital total de plus de 3 milliards de dollars, dont 176 projets en cours cumulant un capital de 2,77 milliards de dollars. Le Vietnam devient l'un des plus grands investisseurs étrangers du Cambodge. En même temps, le Cambodge a 21 projets d'investissement au Vietnam avec un capital enregistré de près de 64 millions de dollars, se classant au 54e rang parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam. –VNA