Débats lors du Forum. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le “Forbes Vietnam Innovation Forum” a eu lieu le 30 mars à Ho Chi Minh-Ville, sous le thème “Sailing the digital sea” (Naviguer sur la mer numérique).



L’événement a été organisé par Forbes Vietnam, le Centre national d'innovation (NIC) et Do Ventures. Un rapport sur l’innovation et l’investissement dans les technologies 2023 a également été rendu public à cette occasion.



Présent au forum, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Tran Duy Dong, a insisté sur la nécessité d’édifier une économie dynamique, rapide, durable, autonome, basée sur les sciences, les technologies et l'innovation, parallèlement au développement des relations extérieures et à l’intégration internationale.



« En 2022, le Vietnam a connu la plus forte croissance de l'économie numérique en Asie du Sud-Est avec une augmentation de 28% en un an, passant de 18 milliards de dollars à 23 milliards. L'économie numérique du Vietnam devrait croître deux fois plus vite que le PIB d'ici 2030 (19% contre 9%) », a indiqué le vice-ministre Tran Duy Dong.



Le Centre national d'innovation (NIC) a identifié certains domaines prioritaires pour le soutien aux start-up, tels que la fabrication intelligente, les villes intelligentes, la cybersécurité, les communications numériques, les semi-conducteurs et les technologies médicales…, a indiqué son représentant Nguyen Duc Long.



Toutefois, l'un des principaux problèmes sur lesquels le NIC se concentre toujours est la création d'un écosystème startup à partir des ressources humaines, a-t-il souligné.-VNA