Le football vietnamien redémarre, avec des objectifs ambitieux en 2020. Photo: vff.org.vn



Hanoï (VNA) – Après avoir été suspendu en raison de l'épidémie de coronavirus, le football vietnamien a officiellement redémarré, avec les matches dans le cadre de la Coupe nationale Bamboo Airways 2020, et avec des objectifs ambitieux pour cette année.

Les matches de qualification de la Coupe nationale Bamboo Airways 2020 se sont déroulés du 23 au 25 mai. La phase d'élimination directe aura lieu une semaine plus tard.

Le championnat LS V.League 1 pourrait reprendre le 5 juin prochain, a déclaré Lê Hoai Anh, secrétaire général de la Fédération vietnamienne de football (VFF).

Ces compétitions devront toutes se terminer le 31 octobre, ce en vue de permettre à l’équipe nationale de se préparer pour les tournois régionaux et internationaux de la fin de l’année, a-t-il ajouté.

Cette année, l’équipe nationale s’efforcera d’entrer dans la troisième phase des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du Monde 2022 et de conserver son titre de champion de la Coupe AFF, a déclaré le vice-président permanent de la VFF, Trân Quôc Tuân.

Modifier les horaires et le format de V.League 1 et de V.League 2 après la pandémie de COVID-19 est une décision prise pour aider l'équipe nationale dans ses préparatifs pour atteindre ces objectifs ambitieux, a-t-il indiqué.

L'entraîneur Park Hang-seo et ses adjoints sont occupés à sélectionner la meilleure équipe pour ces compétitions, a-t-il ajouté.

Et même dans le contexte difficile de COVID-19, le football vietnamien attire toujours l’attention des entreprises.

TNI Corporation est le sponsor officiel de l’équipe nationale du Vietnam de 2020 à 2023, selon un contrat signé avec la VFF le 25 mai à Hanoi. Photo: vff.org.vn



TNI Corporation, détenteur de la marque connue King Coffee, est devenu le sponsor officiel de l’équipe nationale du Vietnam d’ici à 2023, selon un contrat signé le 25 mai à Hanoï.

Le secrétaire général de la VFF Lê Hoai Anh a déclaré qu’il s’agissait d’un événement important pour le football vietnamien et pour l’équipe nationale. Il a souligné que la clé du succès du football est la solidarité et l'aspiration. Les réalisations exceptionnelles de l'équipe ces dernières années sont dues aux efforts des entraîneurs et des joueurs, mais aussi au grand soutien des sponsors et aux encouragements des supporters. -VNA