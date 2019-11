L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh s'exprime lors de la cérémonie de création du fonds. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Cambodge a annoncé la création du fonds de développement des ressources humaines de la communauté des Cambodgiens d’origine vietnamienne, lors d’une cérémonie tenue le 25 novembre à Phnom Penh.

Le fonds, géré par l’ambassade du Vietnam au Cambodge, a pour but de soutenir le développement des ressources humaines au sein de cette communauté, d’encourager et favoriser les jeunes à poursuivre des études dans des universités, écoles supérieures du Cambodge et du Vietnam.

Le fonds soutiendra le renouvellement des modèles d’enseignement et d’apprentissage dans des écoles et classes gérées par l’association Khmer-Vietnam au Cambodge, mais aussi renforcera les activités de sensibilisation de la communauté sur le rôle des jeunes générations dans l’intégration à la société cambodgienne.

S’exprimant lors de cette cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh a souhaité que la communauté des Vietnamiens et les sponsors continuent à aider les jeunes Cambodgiens d’origine vietnamienne à élever leurs compétences par le biais de l’éducation et de la formation.

Ces dernières années, l'ambassade du Vietnam et l'association Khmer-Vietnam ont mobilisé 170 bourses d'études universitaires au Vietnam pour les jeunes d'origine vietnamienne. En 2020, l'ambassade continuera à solliciter davantage de bourses et portera le nombre d'étudiants retournant au Vietnam pour leurs études de 15 à 20.

Le fonds de développement des ressources humaines de la communauté vietnamienne au Cambodge souhaite recevoir le soutien des hommes d'affaires du Vietnam, dans comme hors du pays. -VNA