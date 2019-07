Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La croissance économique du Vietnam devrait ralentir à 6,5% en 2019, après avoir atteint 7,1% en 2018 – un record de dix ans, en raison de l'affaiblissement des conditions extérieures, a annoncé mardi le Fonds monétaire international (FMI).



Selon le FMI, les tensions commerciales et la volatilité ont affecté le Vietnam en 2018. Cependant, l'économie nationale est demeurée résiliente, alimentée par la croissance des revenus et de la consommation de la classe moyenne, une bonne récolte agricole et l’émergence de l’industrie manufacturière.



La forte motrice économique devrait se poursuivre en 2019 grâce aux coûts concurrentiels de la main-d'œuvre et à d'autres fondements solides, notamment une structure commerciale diversifiée et à des accords de libre-échange récemment signés qui encouragent les réformes au Vietnam, selon le FMI.



Cependant, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam devrait reculer au niveau de 6,5% en 2019 en raison de l’affaiblissement des conditions extérieures, a déclaré le FMI.



L’inflation dans le pays passerait de 3,5% en 2018 à 3,6% en 2019 et 3,8% en 2020, a-t-il ajouté.



Le FMI s’est félicité des efforts déployés par le Vietnam pour améliorer la politique fiscale et l’administration de l’impôt, notamment la hausse des taxes environnementales, la gestion renforcée des garanties publiques et la réduction des dépenses courantes qui avaient permis de diminuer les dettes publiques.



Le FMI a indiqué que l'accent devrait être mis sur la qualité des ajustements pour continuer de faire réduire la dette publique, créer une marge de manœuvre pour les dépenses au service des priorités en matière sociale et d’infrastructures, se préparer au vieillissement de la population et faire face aux effets du changement climatique et de la numérisation.



Le FMI a salué la politique monétaire du Vietnam, en particulier le ralentissement de la croissance du crédit qui aide le pays à consolider sa stabilité macroéconomique.



Les experts du FMI ont appelé le gouvernement vietnamien à poursuivre les réformes en vue de diminuer les obstacles à l'investissement, ce qui stimulerait les investissements privés et augmenterait la productivité des travailleurs. -VNA