Egalement sur le secteur du ‘’7eme Art", le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a décidé d’envoyer le long métrage "Bo Gia" ('' Papa, je suis désolé'' en français ou "Dad, I'm Sorry" en anglais), des réalisateurs Vu Ngoc Dang et Tran Thanh, aux tours préliminaires de la 94e cérémonie des Oscars de l’Académie américaine des arts et des sciences du cinéma.

Le film apparaîtra dans la catégorie "Meilleur film international" des Oscars 2022.

Au cours d'une année de cinéma pleine de difficultés à cause de la crise sanitaire, '' Papa, je suis désolé'' de trois producteurs - Tran Thanh Town, HKFilm et Galaxy Studio - a reçu beaucoup de bonnes nouvelles.

Après sa sortie en salle dans le pays et à l’étranger, '' Papa, je suis désolé'' a affiché des chiffre d'affaires record, respectivement de 420 milliards de dongs et environ un million de dollars (équivalant à 23 ou 24 milliards de dongs). En novembre dernier, lors du 22e Festival du film du Vietnam, "Le Parrain" a remporté 3 prix dont un "Bong sen Bac" (Lotus d'argent).

L'année dernière, le long métrage "Mat biêc" (Les yeux rêveurs), du réalisateur Victor Vu, avait été sélectionné pour représenter le Vietnam aux tours préliminaires de la 93e cérémonie des Oscars./