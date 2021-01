Hanoï, 7 janvier (VNA) - Le Figaro a récemment publié un article appréciant hautement l'économie vietnamienne dans le contexte des impacts causés par l'épidémie de COVID-19 sur l'économie mondiale.

Le Nouvel An 2021 célébré dans la ville de Huê. Photo : VNA

Selon Le Figaro, le Vietnam figure parmi les pays les plus dynamiques du monde en 2020, bien que les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 aient fait chuter la croissance économique du Vietnam à 2,9%, contre 7% en 2019.

Cependant, le pays a également réussi à éradiquer la pauvreté, ramenant ce chiffre à 2% seulement, contre 50% en 1990. Le pays bénéficie de la diversification économique, le secteur industriel représentant 39% et les services 47%.



Le Vietnam est également signataire de divers mécanismes de libre-échange, a-t-il poursuivi, notamment l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam, signé en juillet dernier et en vertu duquel les droits de douane imposés sur les produits du pays et de l'UE seront supprimés d'ici une décennie.



L'article a déclaré que le Vietnam a incroyablement bien combattu le COVID-19, avec seulement 35 morts sur une population de près de 100 millions d'habitants.



De nombreuses mesures préventives ont été déployées de manière rapide, y compris des quarantaines de masse, la recherche des contacts et des restrictions de voyage, ce qui a permis la reprise rapide de la production dans tout le pays, a-t-il ajouté.



Le Figaro a également souligné qu’en plus du tourisme, les exportations vietnamiennes des vêtements et textiles et de smartphones ont souffert de la baisse de la demande du marché l’année dernière. Malgré tout, le pays a encore réussi à s'en sortir, notamment grâce aux exportations d'ordinateurs.- VNA