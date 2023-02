Bac Ninh (VNA) - La province de Bac Ninh (Nord) a inauguré samedi soir 25 février le Festival “Retour à la contrée des chants populaires quan ho - 2023” par un spectacle réunissant près de 1.000 artistes venant de la province de Bac Ninh, mais aussi des troupes nationales.

Lors de la cérémonie d’ouverture du Festival “Retour à la contrée des chants populaires quan ho - 2023”. Photo: VNA

L’événement comprend une trentaine d’événements culturels, sportifs et touristiques, avec la participation d’autres localités du pays ayant des formes d’art reconnues par l’UNESCO, a indiqué la présidente du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Nguyên Huong Giang.Elle a ainsi cité Phu Tho avec le chant printanier (hat xoan), Nghê Tinh avec les chants folkloriques (ví et giặm), Huê avec la musique de cour de Huê, Dak Lak avec l’espace culturel des gongs, Bac Liêu avec l’art du don ca tài tu, musique et chants du Sud, et Quang Nam avec le bài choi, une forme d’art populaire et de jeux folkloriques du Centre.En organisant le festival, Bac Ninh souhaite faire de cet événement une activité culturelle et touristique d’envergure, un produit culturel typique de la province, basé sur les valeurs culturelles nationales, a déclaré la repsonsable.Le festival est aussi l’occasion d’impulser les échanges et de favoriser la connexion des patrimoines culturels des localités du pays, a-t-elle souligné.Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a remis la décision de reconnaître trois objets originaires de Bac Ninh comme trésors nationaux: une stèle en pierre de la pagode de Tinh Lu (datant de 1648); une statue de la Dame de la Miséricorde (Quan Yin) de la pagode Cung Kiêm (1449); un pot en bronze de la culture dongsonienne (datant du troisième ou deuxième siècle avant notre ère), conservé actuellement au Musée royale Nam Hông, dans la ville de Tu Son. –VNA