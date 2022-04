Hanoi (VNA) – Le Festival national de la presse aura lieu au Musée de Hanoi du 13 au 15 avril après deux ans de report en raison de la pandémie de Covid-19.

Vue d'un festival national de la presse. Photo: VNA



Il sera organisé par l’Association des journalistes vietnamiens (VJA) et le Comité populaire de Hanoi en collaboration avec la Commission de la sensibilisation des masses du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Le festival présentera un grand nombre de publications de médias gérés au niveau central et local. Ses cérémonies d’ouverture et de clôture seront retransmises en direct sur VTV, VOV et Hanoi TV.



Une série d’événements seront également organisés en marge du festival, dont une exposition commémorant les 100 ans du journal "Le Paria", une exposition de photos sur les routes du printemps, un forum sur la transformation numérique, un débat sur l’humanité dans le journalisme et un concert avec performances des journalistes.



Au menu figureront également les cérémonies de remise des prix "Couverture impressionnante du journal du Têt", "Interface impressionnante de journal électronique " et "Des émissions de radio et de télévision impressionnantes".

Le vice-président de la VJA, Nguyên Duc Loi. Photo: VNA



Selon le vice-président de la VJA, Nguyên Duc Loi, le festival vise à célebrer le 72e anniversaire de la fondation de l’association (21 avril 1950 - 2022) et le 87e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925 - 2022).

Il a déclaré que cet événement offrira l’occasion d’honorer le développement vigoureux de la presse vietnamienne et des travaux créatifs des journalistes, et de promouvoir les échanges et la coopération entre les journalistes et le public. – VNA