Hanoï (VNA) - Le Festival musical "Le monde chante sur la mère" qui aura lieu le 9 mai au Centre national des conférences de Hanoï, sera une opportunité pour les enfants d'exprimer des sentiments envers leurs parents.

Le Festival musical "Le monde chante sur la mère" sera réalisé sous la forme d'un vol, a fait savoir le comité d’organisation. Au départ du Vietnam, le vol emmènera des artistes vietnamiens et étrangers dans 13 pays pour explorer les cultures et surtout écouter des meilleures chansons sur les mères de tous les continents. Il s’agira des chansons du Vietnam, de Grande Bretagne, d'Italie, de France, d'Espagne, de Russie, de Bulgarie, du Japon, de République de Corée, de Mongolie, d'Amérique, du Canada, de Cuba et du Mozambique.

Le metteur en scène général du programme, Le Quy Duong, a déclaré qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, l'invitation de chanteurs étrangers allant au Vietnam devenait si difficile. Toutefois, le comité d’organisation a également la chance d'inviter des chanteurs étrangers vivant au Vietnam, a-t-il dit.

Dans le cadre de la performance, les chanteurs vietnamiens devront également surmonter les défis culturel et linguistique lors qu’ils chanteront des chansons en langues étrangères.

Le musicien Do Bao est le directeur musical du programme.



La performance réunira des artistes célèbres tels que le musicien Tran Tien, les chanteurs Dang Duong, Phuong Anh, Lam Bao Ngoc…, ainsi que des chanteurs internationaux Kyo York (Etats-Unis), Park Sung-min (République de Corée), Kateryna (Russie), Guillaume (France), groupes de musique Living (Cuba), Guillaume de France... -VNA