Nha Trang (VNA) – Placé sous le thème «Nha Trang - couleurs de la mer» et organisé dans le cadre de l’année touristique nationale, le 9e Festival maritime de Nha Trang se déroule du 11 au 15 mai.

Photo: VNA



Les principales attractions touristiques de la province ont été présentées aux visiteurs, vietnamiens comme étrangers, qui étaient venus nombreux.

Pour l’Année nationale du tourisme 2019, une centaine d’activités seront organisées à Khanh Hoa et dans d’autres villes et provinces du Vietnam. Les évènements les plus attendus sont le concours Miss Univers Vietnam, le concours de beauté Miss tourisme de l’ASEAN, le concert «Symphonie de la mer 2019», le tournoi international de barque à voiles Hong Kong - Nha Trang ou encore la 3e conférence sur le développement touristique du Centre littoral.

Suite au succès des éditions précédentes, l’édition 2019 devrait permettre d’attirer de nouveaux flux d’investissements dans la province de Khanh Hoa et de mieux faire connaître cette province littorale au monde.

Khanh Hoa est surtout connue pour la baie de Nha Trang. Celle-ci figure sur la liste des 30 plus belles baies du monde. Ces dernières années, le secteur touristique de la province a connu un bel essor faisant de Khanh Hoa un haut lieu touristique du Vietnam.

L’année dernière, la province a accueilli 6,3 millions de touristes dont 2,7 millions de visiteurs étrangers. Khanh Hoa s’est fixée pour objectif d’attirer cette année plus de 6,8 millions de touristes dont 3,3 millions d’étrangers. – VOV/VNA