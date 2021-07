Hanoi (VNA) – "Listener: The Whispering" vient d’être récompensé dans la catégorie de films à petit budget, tandis que le documentaire "The Khe Sanh peace garden" (Le jardin de la paix de Khe Sanh) a également reçu le prix de la meilleure musique au Festival international du film de New York.

Une scène dans le film "Listener: The Whispering"

Lors du 8e Festival international du film de New York qui s’est tenu en ligne le 12 juillet, le Vietnam a été nommé dans les catégories de films à petit budget (Micro budget) et la meilleure musique (Musique/Film).Dans la catégorie du budget inférieur à 250.000 dollars, "Listener: The Whispering", du réalisateur Khoa Nguyen, a dépassé 12 autres films indépendants de grandes nations cinématographiques telles que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France... pour remporter le prix du meilleur film.Auparavant, début juillet de cette année, "Listener: The Whispering" avait remporté trois autres prix au Asia Film Art International Film Festival (AFAIFF) 2021: meilleure actrice principale, acteur de soutien remarquable et film remarquable.Le film a commencé à être tourné en juillet 2020 et devait sortir au Vietnam en mars 2021, mais en raison de l’épidémie, il n’a pas été possible de programmer une première avec le public."Listener: The Whispering" tourne autour du personnage principal An Nhien - un écrivain obsédé par la figure d’une fille nommée Le Van - qui est aussi le personnage principal de son roman.