Nghê An (VNA) - Suite aux succès des éditions précédentes, le Festival du tournesol de Nghê An 2019 sera organisé du 27 au 29 décembre pour promouvoir l’image de la terre et des hommes de cette province centrale.

Le champ de tournesol à Nghê An. Photo : VnExpress

Le festival vise également à présenter aux touristes vietnamiens et étrangers les potentiels, la force de la culture et du tourisme ainsi que les produits et spécialités des localités et des entreprises de Nghê An en général et de l’Ouest de la province en particulier.

Comme prévu, les principales activités du festival seront organisées dans le district de Nghia Dan par le comité populaire du district en coordination avec le groupe TH.

En outre, les visiteurs peuvent profiter d’un festival de gastronomie, d’une exposition de produits et de marchandises de l’Ouest de Nghê An et d’une exposition de photos pour explorer les champs de tournesols et d’autres destinations de la localité.

Le Comité populaire de Nghê An a demandé aux agences et services d’organiser le festival en association avec la protection de l’environnement et la sécurité et l’ordre, tout en exigeant que les activités soient organisées conformément à la réglementation.

Nghia Dan est un district montagneux dans la partie occidentale de la province de Nghê An, à 100 km de la ville de Vinh. La région est devenue célèbre grâce à ses champs de tournesol.

Le champ de 100 ha qui s’étend sur plusieurs collines du plateau de Phu Quy est sous la gestion de la compagnie laitière TH True Milk. C’est le plus grand champ de tournesol du Vietnam. Leurs tiges, feuilles, fleurs et graines sont utilisés comme aliment pour les vaches laitières. Ils créent en outre beaux paysages dans cette région montagneuse aride.

Ces dernières années, la floraison des tournesols dans le district de Nghia Dan, a attiré des milliers de touristes. – NDEL/VNA