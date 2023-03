Photo : VNA

Ninh Thuan (VNA) - Le festival du raisin et du vin de Ninh Thuan en 2023, placé sous le thème "Ninh Thuan - Une terre des valeurs différentes" aura lieu du 13 au 18 juin, selon un récent plan d’organisation de cet événement signé par Nguyen Long Bien, vice-président du Comité populaire de cette localité du Centre.



L'événement vise à honorer les valeurs économiques de la vigne et créer des opportunités pour le commerce et le tourisme à Ninh Thuan.



A cette occasion, Ninh Thuan organisera également une cérémonie pour recevoir le certificat de reconnaissance de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) inscrivant "l'art de la poterie Cham" sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO.





Le vin de Ninh Thuan. Photo : VNA

Dans le cadre du festival, se dérouleront de nombreux événements dont le séminaire sur « Valoriser le raisin et les produits du raisin » ; le séminaire "Préserver et promouvoir la valeur de l'art de la poterie Cham", le festival gastronomique de Ninh Thuan, la foire de l'industrie et du commerce du Centre méridional - Ninh Thuan 2023, une course cycliste Ninh Thuan - Binh Thuan, une course de voiture et de motos tout-terrain sur les dunes de Ninh Thuan - Binh Thuan, des visites du village de poterie de Bau Truc et de la Réserve mondiale de biosphère de Nui Chua, des performances d'art de rue, etc.



La vigne a été plantée à Ninh Thuan dans les années 1960. Avec un climat chaud et sec et un sol sablonneux, Ninh Thuan offre des conditions propices à la viticulture qui est devenue une spécialité locale. Les raisins de Ninh Thuan ont obtenu un certificat d'indication géographique par l'Office national de la propriété intellectuelle. En 2023, la province prévoit d'étendre ses zones viticoles à 1.115 hectares pour une production de 27.652 tonnes de raisins frais.-VNA

Ninh Thuan (VNA)- Le festival du raisin et du vin de Ninh Thuan en 2023, placé sous le thème "Ninh Thuan - Une terre des valeurs différentes" aura lieu du 13 au 18 juin, selon un récent plan d’organisation signé par Nguyen Long Bien , vice-président du Comité populaire provincial de cette localité du Centre méridional.



L'événement vise à honorer les valeurs économiques de la vigne et créer des opportunités pour le commerce et le tourisme à Ninh Thuan.



A cette occasion, Ninh Thuan organisera également une cérémonie pour recevoir le certificat de reconnaissance de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) inscrivant "l'art de la poterie Cham" sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO.



Dans le cadre du festival, Ninh Thuan organisera de nombreux événements dont le séminaire sur « Valoriser le raisin et les produits du raisin » ; le séminaire "Préserver et promouvoir la valeur de l'art de la poterie Cham", le festival gastronomique de Ninh Thuan, la foire de l'industrie et du commerce du Centre méridional - Ninh Thuan 2023, une course cycliste Ninh Thuan - Binh Thuan, une course de voiture et de motos tout-terrain sur les dunes de Ninh Thuan - Binh Thuan, le deuxième concours de beaux traits culturels des groupes ethniques de la province de Ninh Thuan 2023, le concours des belles vignes, des visites de vignobles, du village de poterie de Bau Truc et de la Réserve mondiale de biosphère de Nui Chua, un programme de performances d'art de rue, etc.



La vigne a été plantée à Ninh Thuan dans les années 1960. Avec un climat chaud et sec et un sol sablonneux, Ninh Thuan offre des conditions propices à la viticulture qui est devenue une spécialité locale. Les raisins de Ninh Thuan ont obtenu un certificat d'indication géographique par l'Office national de la propriété intellectuelle. En 2023, la province prévoit de porter ses zones viticoles à 1.115 hectares pour une production de 27 652 tonnes de raisins frais.-VNA