Hanoi (VNA) - L’Institut Goethe de Hanoï a lancé le festival international des films scientifiques 2021, qui est disponible en ligne du 10 octobre au 31 décembre.

Le Festival international des films scientifiques est une célébration de la communication scientifique en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient.

Il promeut la culture scientifique et facilite la prise de conscience sur des questions scientifiques, technologiques et environnementales contemporaines à travers des films internationaux accompagnés d'activités éducatives.

L'événement s'est considérablement développé depuis sa première édition en 2005, devenant le plus grand événement du genre au monde avec plus d'un million de participants. Le COVID-19 a déstabilisé l'économie mondiale et bouleversé la vie de milliards de personnes dans le monde. C'est pourquoi le Festival du film scientifique se concentre sur la santé physique et mentale en 2021.

Le Festival du film scientifique est organisé chaque année par l’Institut Goethe de Hanoï. Le festival présente des questions scientifiques de manière accessible et divertissante à un large public et démontre que la science peut être amusante.- VNA