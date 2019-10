La professeure Julia Gaimster, directrice adjointe de la Faculté de la communication et du design de l’Université RMIT Vietnam, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: baoquocte.vn La professeure Julia Gaimster, directrice adjointe de la Faculté de la communication et du design de l’Université RMIT Vietnam, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) – Une cérémonie s’est tenue le 8 octobre à Hanoï pour présenter la première édition du Festival des médias et du design du Vietnam (Vietnam Festival of Media & Design 2019) qui aura lieu du 1er au 17 novembre prochain dans la capitale.

Organisé conjointement par l’Institut national de la culture et des arts (VICAS), l’Université RMIT Vietnam et l’Organisation des Nations unies pour la science, l’éducation et la culture (UNESCO), le festival vise à rendre hommage à la culture et à la créativité du pays.

Lors de la cérémonie, la professeure Julia Gaimster, directrice adjointe de la Faculté de la communication et du design de l’Université RMIT Vietnam, a déclaré que cet événement témoignerait du partenariat créatif à long terme de l'université avec l'UNESCO, le VICAS et la capitale vietnamienne.

Selon Michael Croft, représentant en chef du bureau de l’UNESCO au Vietnam, l’UNESCO considère Hanoï comme une ville créative, en particulier dans le contexte que la capitale vietnamienne souhaite rejoindre le Réseau des villes créatives de l'UNESCO.

Le festival serait un rendez-vous de partenaires et initiatives, contribuant ainsi à la construction d'une plateforme de développement dans le domaine de la communication et du design, a souligné Michael Croft.

Selon le professeur associé et docteur Bui Hoai Son, directeur de l’Institut national de la culture et des arts, le festival aura un impact important sur la sensibilisation du public à l’importance des activités créatives et de l’éducation créative au Vietnam.

Du 1er au 17 novembre à Hanoï, la manifestation comprendra plus d’une trentaine d’activités et d’événements, notamment la présentation de travaux créatifs et de conceptions d’étudiants; des expositions de mode et de styles architecturaux; une exposition médiatique; des échanges sur la startup; un séminaire sur l'avenir de l'éducation créative au Vietnam... -VNA