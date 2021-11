Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Un festival honorant la quintessence des groupes ethniques de la région du Nord-Ouest est en cours sur le site touristique national de Sa Pa, dans la province de Lao Cai.

L'événement de trois jours de 19 au 21 novembre, initié par la province de Lao Cai et soutenu par huit localités du Nord-Ouest, vise également à promouvoir le développement du tourisme.

Les organisateurs espèrent que ce festival deviendra un événement annuel qui présentera de beaux aspects culturels, des costumes et de la gastronomie des groupes ethniques locaux de la région.

Photo: VNA

Le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Lao Cai, Ha Van Thang, a déclaré que c'était la première année que la province organisait un tel événement, qui comprend des programmes musicaux et des activités promouvant le tissage de brocart, les spécialités du marché de l'amour de Lao Cai et de Sa Pa.

Lao Cai en particulier et huit provinces du nord-ouest en général espèrent que cela aidera les groupes ethniques locaux à renforcer la solidarité et à honorer leurs valeurs culturelles, a-t-il ajouté.

Le festival devrait marquer la reprise des activités touristiques à Lao Cai et en même temps promouvoir ses programmes touristiques tout en déployant des efforts pour contrôler le COVID-19, affirmant la province comme une destination sûre.-VNA