La scène centrale du festival gastronomique et culturel français "Balade en France" qui se déroule au stade Hoa Lu à Ho Chi Minh-Ville. (Photo: VNA)

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Des centaines d’habitants et d’étrangers ont assisté au festival culinaire français «Balade en France» au stade Hoa Lu à Hô Chi Minh-Ville lors de la soirée d'ouverture qui a eu lieu le 1er décembre.

Organisé par le consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville et la société SOPEXA, cet évènement gastronomique fait partie du programme « Un mois de la France au Vietnam », en l’honneur du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-France.

C'est également le plus grand événement de cuisine française au Vietnam organisé depuis huit ans dans la mégapole du Sud pour promouvoir la cuisine et la culture françaises auprès des populations locales.

Le festival « Balade en France » propose près de 40 stands vendant des produits français de grande renommée comme le fromage, le vin, le beurre, la crêpe, le chocolat, etc., avec des réductions allant jusqu'à 50%.

Les visiteurs ont également été fascinés par un festival de musique française faisant intervenir des artistes vietnamiens et français avec beaucoup de performances dynamiques. Ils peuvent également profiter d'autres activités telles que la dégustation de vins, la peinture faciale et le tatouage au henné, tandis que plusieurs restaurants français de la ville présentent certains des plats français les plus appréciés.

Les enfants peuvent visiter la zone de jeu et participer à de nombreux jeux amusants tels que les fléchettes et la coloration.

L'événement de deux jours devrait accueillir plus de 4 000 visiteurs.

Après Ho Chi Minh-Ville, le festival sera également organisé du 14 au 16 décembre sur l'esplanade Ly Thai To, au cœur de Hanoï par le comité populaire municipal et l’ambassade de France. -VNA