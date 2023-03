Durians récoltés dans le district de Thoi Lai, ville de Cân Tho (delta du Mékong). Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Après le longane, la mangue, le pitaya, le ramboutan et la pastèque, le durian est devenu depuis moins d’un an le fruit vedette sur le marché chinois. Le protocole d’importation du durian vietnamien vers la Chine a été signé, en septembre 2022, avec le Vietnam.



Après plus de quatre ans de négociations et de nombreux processus d'inspection stricts, le marché chinois s'est officiellement ouvert aux durians frais vietnamiens. Plus de 100 tonnes ont été exportés vers ce marché en septembre 2022.

"Après plusieurs jours de préparation, de voyage, le premier lot de durians a été dédouané en douceur tant du côté vietnamien que du côté chinois. Le durian est désormais officiellement exporté vers ce vaste marché", a déclaré Vu Ngoc Huy, directeur général adjoint de la Sarl d’import-export Dung Thai Son (province de Dak Lak).

Selon M. Huy, lorsque son entreprise a sondé le marché chinois, elle s’est aperçue qu’en plus de consommer le fruit frais, les Chinois le mangeaient aussi sous forme de boulettes aromatisées, très chères. Le durian est également utilisé pour produire des boissons, des confiseries et il figure dans de nombreux plats différents.

"Nos partenaires commandent environ 500.000 tonnes/an, notre mission actuelle est de continuer à étendre la zone de culture et de la contrôler strictement selon les normes chinoises pour faciliter les exportations", a indiqué M. Huy.

Les statistiques du Département général des douanes montrent qu'au cours des huit premiers mois de l'année dernière, avant de signer le protocole d’importation officiel, le chiffre d'affaires total des exportations de durians vietnamiens vers la Chine était d'un peu plus de 3,9 millions d’USD. Cependant, le chiffre cumulé à la fin de 2022 a atteint plus de 167 millions d’USD, soit une augmentation d'environ 162,9 millions d’USD par rapport à il y a huit mois.

Face à la demande en forte hausse du marché chinois, les entreprises et les commerçants ont mis les bouchées doubles pour collecter des durians, ce qui a permis aux producteurs de voire leurs profits bondir.

Une plantation de durians dans le district de Cai Lây, province de Tiên Giang (Sud). Photo : VNA





Davantage de terres sont converties en plantations de durians, où les cultivateurs respectent les pratiques agricoles exigées par le marché importateur.

Focus sur la qualité : un impératif

La sarl de ravitaillement global Viêt Hai (Chine) a été l’une des premières entreprises chinoises à importer des cargaisons de durians vietnamiens. Lâm Long Duc, son directeur général, a déclaré que les consommateurs chinois, en particulier les femmes, adorent manger du durian. Chaque année, il importe plus de 500.000 tonnes de durian frais de Thaïlande et de Malaisie, mais ce n'est toujours pas suffisant pour répondre à la demande.

"J’ai visité des vergers de durian à plusieurs reprises à Dak Lak et je suis très satisfait des normes techniques et de la qualité. Nous sommes impatients de pouvoir importer beaucoup de durians en Chine dans un proche avenir", a déclaré M. Duc.

Le Département de la protection des végétaux (ministère de l'Agriculture et du Développement rural) a déclaré que lors du premier cycle d'évaluation, le Département général des douanes de Chine avait approuvé 51 codes pour les zones de culture et 26 codes pour les installations d'emballage du durian au Vietnam. Environ 3.000 ha ont été autorisés pour l'exportation vers la Chine, ce qui ne représente qu'environ 3% de la superficie totale de ce fruit dans le pays.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le pays compte à l’heure actuelle quelque 110.000 ha de plantations de durians, capables de produire 1,5 million de tonnes/an. En tête figurent Tiên Giang (Sud) et Dak Lak (hauts plateaux). Depuis que les exportations vers la Chine sont autorisées, bon nombre de cultivateurs d’autres provinces se mettent à élargir leurs plantations, ce qui nécessite des inspections des autorités locales pour accorder des codes de régions de production.



Trân Thai Nghiêm, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural de la ville de Cân Tho, constate que la superficie de durians est en expansion, avec d'environ 2.500 ha supplémentaires à ce jour. Cân Tho a envoyé 33 dossiers de zones de plantation, d'une superficie de 710,8 ha. Les autorités chinoises compétentes ont inspecté 8 zones, d'une superficie de plus de 175 ha. "Nous continuons à veiller à ces plantations pour bénéficier de codes de zone de plantation et guider les cultivateurs pour qu'ils se conforment aux réglementations", a déclaré M. Nghiêm.

Selon le Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Tiên Giang (Sud), fin 2022, la superficie de durian dans cette localité était estimée à plus de 17.600 ha, soit une forte augmentation par rapport aux 14.500 ha en 2020.

Dans son projet «Développer le durian jusqu'en 2025», Tiên Giang se fixe l’objectif de 17.000 ha.

Selon Nguyên Quang Hiêu, du Département de la protection végétale, le nombre de codes de régions de plantations devrait encore augmenter à l’avenir. Ainsi, il recommande de ne plus agrandir les zones de plantations, mais de se concentrer sur le maintien du code de zones de plantations, des installations d'emballage, d’améliorer davantage la qualité et la sécurité alimentaire. - VNA