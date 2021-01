Kiên Giang, (VNA) – La réception de dizaines de milliers de milliards de dôngs d’investissement et l’accréditation récente du modèle de condotels par le gouvernement constituent deux atouts pour l’immobilier de villégiature à Phú Quôc.

Avec une série d’hébergements haut de gamme, la ville de Phu Quôc devra devenir une nouvelle destination touristique du monde. Source : CVN

D’une île tranquille avec une nature avantageuse, des plages idylliques, des fruits de mer délicieux et des champs de poivriers noirs à perte de vue, le district insulaire de Phú Quôc, de la province de Kiên Giang (Sud), s’est totalement métamorphosé et a connu un fort développement depuis une dizaine d’années grâce à l’amélioration des infrastructures routières et à la construction de complexes immobiliers de villégiature et de divertissement.Des dizaines de milliers de milliards de dôngs ont été injectés pour l’amélioration des infrastructures et des voies de communication dans l’ensemble du district dans le cadre du développement économique, touristique et des services commerciaux.Un accès plus rapide et plus fréquent à l’îleEn particulier, le projet d’agrandissement de la route reliant Duong Đông - Cua Can - Gành Dâu, d’une valeur totale de 1.500 milliards de dôngs, a débuté récemment. Cette route essentielle pour la communication nationale, actuellement de deux voies, sera agrandie à six, permettant de raccourcir le temps de déplacement du centre du quartier de Duong Đông à l’ensemble des services et hébergements très animés au nord de l’île.En outre, le projet de construction de la rocade assurant la liaison directe de la ville à l’aéroport de Phú Quôc et celle avec le nord et le sud de la ville est en cours de construction. Selon l’aménagement prévu jusqu’en 2030, ledit aéroport sera amélioré pour atteindre une capacité de 20 avions lors des 'heures de pointe et 7 millions de passagers chaque année. Outre son aéroport, Phú Quôc compte également le port d’An Thoi, capable d’accueillir des bateaux de croisière de luxe d’une capacité de 5.000 personnes.Une série d’hébergements haut de gamme